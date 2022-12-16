Ворог завдав 12 ракетних ударів по Запоріжжю

Громадян закликають перебувати в безпечних місцях

Російські терористи під час повітряної тривоги влучили по Запоріжжю 12 ракетами. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

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«Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів», – йдеться в повідмоленні.

Громадян закликають перебувати в безпечних місцях.

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Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Під завалами можуть бути люди.

Також є приліт по Харківщині.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

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До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.