Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму



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Поліція готується до штурму мосту Метро

На місці перебувають три БТР, снайпери і спецназ

Зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики готуються до штурму мосту. Про це ввечері в середу, 18 вересня, повідомляє спільнота Dtp.kiev.ua.

«КОРД з балістичними щитами вийшов на розвідку. По них відкрили вогонь», - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано фото трьох броньовиків у районі мосту.

«Поліція підігнала БТР до мосту Метро, людей відігнали ще далі. Ймовірно, готується поліцейська спецоперація. До мосту приїхало три броньовики. На дах вийшов снайпер», - зазначає очевидець подій.

Також повідомляється, що поліція відійшла і готується до штурму. Є ймовірність, що буде перекрито Набережне шосе.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.