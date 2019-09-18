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    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму

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    Поліція готується до штурму мосту Метро - Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Поліція готується до штурму мосту Метро

    На місці перебувають три БТР, снайпери і спецназ

    Зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики готуються до штурму мосту. Про це ввечері в середу, 18 вересня, повідомляє спільнота Dtp.kiev.ua.

    «КОРД з балістичними щитами вийшов на розвідку. По них відкрили вогонь», - йдеться в повідомленні.

    Також було опубліковано фото трьох броньовиків у районі мосту.

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    «Поліція підігнала БТР до мосту Метро, людей відігнали ще далі. Ймовірно, готується поліцейська спецоперація. До мосту приїхало три броньовики. На дах вийшов снайпер», - зазначає очевидець подій.

    Також повідомляється, що поліція відійшла і готується до штурму. Є ймовірність, що буде перекрито Набережне шосе.

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    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму
    Загарбник мосту Метро обстріляв поліцію. Силовики готуються до штурму

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

     

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