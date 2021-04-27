Рятувальники попередили про сильні заморозки в Україні

У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту в межах 0°…-5

У вівторок вночі, 27 квітня, в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0°…-3°. Оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту в межах 0°…-5°. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, 26 квітня Черкаську та Київську області замітало снігом. Сніг також засипав міста Богуслав та Яготин, що на Київщині. Канів, Миронівка та Переяслав-Хмельницький теж потрапили в снігопад.

Такі погодні «сюрпризи» у найближчі дня можливі майже по всій Україні. До нас увірвалася маса арктичного повітря. Денні температури коливатимуться від +7 до +10 градусів. І лише на кілька градусів тепліше буде на сході та півдні. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів.

У вівторок, 27 квітня, в Україні вдень температура становитиме 7-12° тепла. За інформацією синоптиків, 27 квітня буде без істотних опадів, лише у південних областях вдень дощі.

За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.