Синоптики обіцяють вихідні у Києві зі снігом та морозом



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У суботу і неділю у столиці очікується невеликий сніг

У суботу, 28 грудня, у Києві очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Загалом у суботу хмарно, температура вночі і вдень 0-2° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Місцями невеликий сніг синоптики також прогнозують у Києві 29 грудня, а 30 грудня – опадів не передбачається.

Цими днями похолодає до 1-3° морозу. На дорогах можлива ожеледиця.

Як повідомлялося, комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів.

«Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Завчасно, ще до початку опадів, техніка КП ШЕУ виїде на вихідні позиції у місті, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами і прибирання снігу», - зазначили у Київавтодорі.

Дорожники закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто і не паркуватись обабіч вулиць, в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня у Києві очікується дощ, подекуди – із мокрим снігом.

Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.