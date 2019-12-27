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    Синоптики обіцяють вихідні у Києві зі снігом та морозом

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    Синоптики обіцяють вихідні у Києві зі снігом та морозом

    У суботу і неділю у столиці очікується невеликий сніг

    У суботу, 28 грудня, у Києві очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Загалом у суботу хмарно, температура вночі і вдень 0-2° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

    Місцями невеликий сніг синоптики також прогнозують у Києві 29 грудня, а 30 грудня – опадів не передбачається.

    Цими днями похолодає до 1-3° морозу. На дорогах можлива ожеледиця.

    Як повідомлялося, комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів.

    «Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Завчасно, ще до початку опадів, техніка КП ШЕУ виїде на вихідні позиції у місті, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами і прибирання снігу», - зазначили у Київавтодорі.

    Дорожники закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто і не паркуватись обабіч вулиць, в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки.

    Раніше повідомлялося, що 27 грудня у Києві очікується дощ, подекуди – із мокрим снігом.

    Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.

    прогноз погоди Київ дороги Укргідрометцентр Київавтодор
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