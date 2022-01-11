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    Синоптики попередили киян про посилення морозів

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    Найхолодніше буде в ніч на 13 січня - Синоптики попередили киян про посилення морозів
    Найхолодніше буде в ніч на 13 січня
    фото: glavcom.ua

    Фахівці дали киянам поради, як пережити морози

    У середу, 12 січня, в Києві посилиться мороз: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Ожеледиця! Суттєвих опадів не передбачається. Вітряно», – попередила вона.

    За її прогнозом, наступна ніч, на 13 січня, вріже ще сильніше морозами, до -15-20 градусів.

    До слова, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

    З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

    Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватися під час значного зниження температури повітря, нагадав Департамент муніципальної безпеки:

    • одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
    • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
    • взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
    • не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
    • заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
    • рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
    • підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
    • не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
    • у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
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    Теги: прогноз погоди Київ негода Наталка Діденко
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    Синоптики попередили киян про посилення морозів