Синоптики попередили киян про посилення морозів

Найхолодніше буде в ніч на 13 січня

Фахівці дали киянам поради, як пережити морози

У середу, 12 січня, в Києві посилиться мороз: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Ожеледиця! Суттєвих опадів не передбачається. Вітряно», – попередила вона.

За її прогнозом, наступна ніч, на 13 січня, вріже ще сильніше морозами, до -15-20 градусів.

До слова, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися під час значного зниження температури повітря, нагадав Департамент муніципальної безпеки:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Читайте також: