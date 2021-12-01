У Києві запрацював соціальний патруль: адреси та графік роботи

Соціальний патруль щоденно виїжджає у місця скупчення безхатченків із гарячим харчуванням

1 грудня в Києві розпочав роботу соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного місця проживання. Патруль працює на базі Будинку соціального піклування. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації Руслан Світлий.

«Робота такого соціального патруля регламентується розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Щорічно з початком холодів ми дбаємо про людей, які з тих чи інших причин опинилися на вулиці, надаючи їм всю посильну допомогу. Зокрема, це і робота соціального патруля, який щоденно протягом найбільш холодного періоду року виїжджає у місця скупчення безхатченків, проводить серед них інформаційну роботу та надає їм теплі одяг та взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати в теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо», – повідомив Світлий.

Соціальний патруль працює згідно з графіком, затвердженим розпорядженням КМДА № 1754 «Про організацію в місті Києві соціального патрулювання в зимовий період 2021-2022 років».

Соціальне патрулювання у столиці здійснюється з 1 грудня 2021 року до 1 квітня 2022 року.

Патруль щоденно виїжджає у місця скупчення безхатченків із гарячим харчуванням, роздаючи по 200 порцій гарячих обідів. До складу патруля входять соціальний працівник, водій та кухар Будинку соціального піклування. Виїзна бригада працює згідно з графіком на території залізничних вокзалів.

Графік роботи соціального патруля:

приміський вокзал «Дарниця» (вул. Привокзальна, 1) – із 11:00 до 11:40;

залізнична станція «Київ-Волинський» – із 13:10 до 13:30;

Центральний залізничний вокзал (вул. Старовокзальна, 7) – із 13:50 до 14:50.

Як повідомлялося, з 1 грудня у Києві розпочинають роботу тимчасові пункти обігріву.