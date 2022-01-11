У Києві вдарили морози. Де можна зігрітися та отримати допомогу (адреси)

Цілодобові пункти обігріву на вокзалах працюватимуть до покращення погодних умов

На залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву. На приміському вокзалі «Дарниця» та Південному вокзалі станції «Київ-Пасажирський» у спеціальних наметах надають всебічну допомогу бездомним. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики КМДА.

Намети, закуплені Дарницькою і Солом’янською районними в місті Києві державними адміністраціями, були розгорнуті 25 грудня і працювали до 4 січня, поки не покращилися погодні умови. З пониженням температури 10 січня намети знову почали надавати допомогу бездомним.

Щоденно в пунктах обігріву перебуває близько сотні людей, які мають можливість зігрітися, випити гарячого чаю, отримати теплий одяг і взуття. Також із людьми працюють соціальні працівники, надається перша медична та психологічна допомога.

Цілодобову роботу пунктів обігріву забезпечують фахівці соціальних служб районів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики установ та волонтери.

Намети забезпечені всім необхідним: тепловентиляторами, гарячим чаєм і печивом, аптечками, засобами індивідуального захисту та дезінфекції. Проводиться моніторинг стану здоров’я відвідувачів та дезінфекція приміщень відповідно до графіка. Також на місці роботи обох додаткових пунктів обігріву працюють туалети та є місця для збору і вивезення сміття. Соціальний патруль забезпечує бездомних осіб щоденним гарячим харчуванням, також допомогу з харчуванням надають волонтери.

Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

Усього у столиці працює 44 стаціонарні «Пункти обігріву населення». У цілодобовому режимі – 11, із яких 4 – якщо температура повітря нижча за -10 та на період ускладнення погодних умов (сильних морозів).

Стаціонарні пункти обігріву продовжують працювати у всіх районах столиці. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

У посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.