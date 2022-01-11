Як не залишитися без світла в період сильних морозів? Киянам дали поради

У холодні дні можливе перевантаження електромережі, що призведе до відключення світла

Щоб уникнути аварій, фахівці компанії радять киянам раціонально підходити до електроспоживання

У Київ прийшли сильні морози. За прогнозом синоптиків, у столиці з 11 по 13 січня температура повітря може становити нижче 15 градусів морозу. Це змушуватиме мешканців міста більш інтенсивно користуватися електричними обігрівальними приладами.

ДТЕК Київські електромережі підготував поради, як запобігти перевантаженню мережі.

Щоб уникнути аварій, фахівці компанії радять киянам раціонально підходити до електроспоживання.

Щоб мінімізувати ризики перевантаження електромережі та не залишитися без світла, фахівці радять:

не перевищувати договірну потужність . Тобто максимальну величину потужності, яка дозволена до використання в квартирі або будинку. Вона зокрема вказана в договорі на розподіл електричної енергії. Якщо фактичне навантаження перевищує означені договірні параметри, це може стати причиною аварій в електромережах – внутрішньобудинкових і зовнішніх, що живлять багатоквартирні будинки та квартали

. Тобто максимальну величину потужності, яка дозволена до використання в квартирі або будинку. Вона зокрема вказана в договорі на розподіл електричної енергії. Якщо фактичне навантаження перевищує означені договірні параметри, це може стати причиною аварій в електромережах – внутрішньобудинкових і зовнішніх, що живлять багатоквартирні будинки та квартали розподіляти навантаження . Вмикати найбільш енергоємні прилади слід по черзі. Особливо це важливо для будинків, які побудовані до 2000 року. Їх внутрішньобудинкові мережі, як правило, не розраховані на високі навантаження

. Вмикати найбільш енергоємні прилади слід по черзі. Особливо це важливо для будинків, які побудовані до 2000 року. Їх внутрішньобудинкові мережі, як правило, не розраховані на високі навантаження уникати пікових годин навантажень . Зазвичай це час з 7:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00

. Зазвичай це час з 7:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 перейти на нічний режим енергоспоживання . За можливості, використовуйте опалювальні прилади, посудомийні і пральні машини в нічні години. Це дозволить уникнути аварійних сплесків навантаження й заощадити до 50% на «нічному» тарифі

. За можливості, використовуйте опалювальні прилади, посудомийні і пральні машини в нічні години. Це дозволить уникнути аварійних сплесків навантаження й заощадити до 50% на «нічному» тарифі купуючи побутові електроприлади, обирати енергоефективні пристрої. Надавайте перевагу техніці А, А+, А++, А +++ класу енергоефективності. Особливо коли купуєте енерговитратні пристрої: конвектори, електропечі, холодильники, бойлери, електрочайники та праски.

У разі ж якщо аварійної ситуації уникнути не вдалося, під рукою слід мати контакти електрика. Він допоможе з’ясувати та усунути причини знеструмлення в оселі. Якщо аварія сталася всередині багатоквартирного будинку, це питання має вирішувати відповідальний за внутрішньобудинкову мережу (управляюча компанія, ОСББ, власник).

Якщо відсутність світла стало результатом аварії на розподільчих мережах ДТЕК Київські електромережі слід (на вибір):

заповнити форму у чат-боті у Viber або Telegram;

заповнити форму на сторінці «Немає електроенергії?» сайту під назвою «Повідомте нам про відсутність електрики»;

зателефонувати за номерами 1588, +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588 або +38 (073) 202 1588.

До слова, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

У посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.