Синоптики попередили, що 28 листопада Київщину накриє туман

За даними синоптиків густий туман також накриє більшість західних, центральних та південних областей

У Києві та області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У неділю, 28 листопада туман накриє регіон вранці та вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі та вранці 28 листопада туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними синоптиків, завтра вночі та вранці туман накриє більшості західних, центральних та південних областей.

Разом з тим, у ДСНС рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, через складні погодні умови минулої доби в Україні без електропостачання залишилося 126 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на ранок 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропостачання знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях (Київська – 93, Чернігівська – 31 та Кіровоградська – 2)», – йдеться у повідомленні.

Також за даними Укргідрометцентру, 27 листопада вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися якомога далі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

Нагадаємо, стало відомо, коли в Києві вхурделить.

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