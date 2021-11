Бориспіль хоче повернути аеропорт під своє «крило»

Бориспіль хоче отримувати податкові надходження від аеропорту

Влада Бориспільщини порушує питання перереєстрації державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» назад до Бориспільської міської територіальної громади з метою вирівнювання надходжень місцевих бюджетів. Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці у Facebook.

25 листопада відбулася робоча зустріч з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим за участі народних депутатів, а також з представниками податкової служби України, щодо вирішення цього питання.

За словами Борисенка, на зустрічі була напрацьована чітка позиція всіх учасників наради – питання розподілу податків між Гірською та Бориспільською громадами має відбутись у законний спосіб з урахуванням інтересів обох громад.

«Напрацьовано варіанти прийняття рішення, працюємо над розрахунками, допрацьовуємо деталі та сподіваємося на позитивне вирішення важливого для нашої громади питання», – підсумував Борисенко.

Як відомо, перереєстрація аеропорту «Бориспіль» з однойменного міста до села Гора відбулося три роки тому, коли головою Бориспільської районної ради був Олександр Туренко.

До слова, в рейтингу найефективніших аеропортів Європи з пасажиропотоком від 10 до 25 млн пасажирів Міжнародний аеропорт «Бориспіль» посів четверте місце.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» увійшов до Топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів згідно зі звітом АСІ Europe за чотири місяці 2021 року.

Також цьогоріч «Бориспіль» увійшов до рейтингу The World’s Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п’яте місце серед кращих аеропортів Східної Європи.

Проте аеропорт досі не оговтався від коронакризи. За десять місяців 2021 року до аеропорту завітали 8 млн пасажирів. За аналогічний період 2019 року з аеропорту вилетіли та повернулися 13 млн пасажирів, тож у порівнянні з докризовими показниками кількість пасажирів відновилася на 61%.