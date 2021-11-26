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    На Київщині створюється кластер для розвитку харчової промисловості

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    Влада Київщини хоче досягти&nbsp;високої якості та екологічності продуктів - На Київщині створюється кластер для розвитку харчової промисловості
    Влада Київщини хоче досягти високої якості та екологічності продуктів
    фото з відкритих

    Кластер допоможе підприємцям розвивати свій бізнес

    У Київській області підприємці, науковці та влада об’єднуються, щоб продукти харчування були європейської якості і задля здорової конкуренції. За допомогою кластера вони планують пришвидшити розвиток харчової промисловості в області. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «Розвиток харчової промисловості – це надзвичайно важливо. Саме від продуктів, які ми споживаємо, залежить наше здоров’я. Тому висока якість і екологічність продуктів, яких ми хочемо досягти завдяки таким об’єднанням, – першочергові. Не менш важлива економічна складова. Завдяки податкам підприємців Київська область має можливість будувати нові дороги, школи, поліпшувати інфраструктуру загалом. Кластер допоможе підприємцям розвивати свій бізнес і відповідно сплачувати більше податків», – зазначив Володін.

    Виробники харчових продуктів завдяки об’єднанню зусиль зможуть:

    • створювати і просувати свою продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках, розвиваючи партнерство з кластерами інших країн;
    • впроваджувати нові технології для зменшення вартості продукції;
    • ініціювати, реалізовувати та брати участь у проєктах, спрямованих на розвиток бізнесу, розвивати ланцюжки доданої вартості;
    • збільшувати переробку органічної сировини для виробництва продуктів харчування з вдосконаленими споживними якостями;
    • лобіювати інтереси членів кластеру в органах влади;
    • забезпечити взаємовиручку та колективний захист підприємства в умовах прояву зовнішньої загрози та недобросовісної конкуренції;
    • розвивати міжнародні зв’язки та від імені кластеру спілкуватися із закордонними та українськими бізнес-об’єднаннями та профільними асоціаціями, кластерами;
    • брати участь у міжнародних виставках на колективному стенді.

    Спікерами заходу виступили Наталія Погребна – директорка департаменту економіки та цифровізації Київської облдержадміністрації, Наталія Гаращенко – президент ГО «Клуб економістів», Олександра Правдива – ключовий експерт ГО «Клуб економістів».

    Раніше стало відомо, скільки коштів заробила Київщина на туризмі від початку року.

    Теги: бізнес продукти Київщина харчування
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    На Київщині створюється кластер для розвитку харчової промисловості