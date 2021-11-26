На Київщині створюється кластер для розвитку харчової промисловості

Кластер допоможе підприємцям розвивати свій бізнес

У Київській області підприємці, науковці та влада об’єднуються, щоб продукти харчування були європейської якості і задля здорової конкуренції. За допомогою кластера вони планують пришвидшити розвиток харчової промисловості в області. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Розвиток харчової промисловості – це надзвичайно важливо. Саме від продуктів, які ми споживаємо, залежить наше здоров’я. Тому висока якість і екологічність продуктів, яких ми хочемо досягти завдяки таким об’єднанням, – першочергові. Не менш важлива економічна складова. Завдяки податкам підприємців Київська область має можливість будувати нові дороги, школи, поліпшувати інфраструктуру загалом. Кластер допоможе підприємцям розвивати свій бізнес і відповідно сплачувати більше податків», – зазначив Володін.

Виробники харчових продуктів завдяки об’єднанню зусиль зможуть:

створювати і просувати свою продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках, розвиваючи партнерство з кластерами інших країн;

впроваджувати нові технології для зменшення вартості продукції;

ініціювати, реалізовувати та брати участь у проєктах, спрямованих на розвиток бізнесу, розвивати ланцюжки доданої вартості;

збільшувати переробку органічної сировини для виробництва продуктів харчування з вдосконаленими споживними якостями;

лобіювати інтереси членів кластеру в органах влади;

забезпечити взаємовиручку та колективний захист підприємства в умовах прояву зовнішньої загрози та недобросовісної конкуренції;

розвивати міжнародні зв’язки та від імені кластеру спілкуватися із закордонними та українськими бізнес-об’єднаннями та профільними асоціаціями, кластерами;

брати участь у міжнародних виставках на колективному стенді.

Спікерами заходу виступили Наталія Погребна – директорка департаменту економіки та цифровізації Київської облдержадміністрації, Наталія Гаращенко – президент ГО «Клуб економістів», Олександра Правдива – ключовий експерт ГО «Клуб економістів».

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