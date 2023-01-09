Енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам родин за тиждень

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК відновили електропостачання для вже 6,6 млн родин

За перший тиждень 2023 року енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Всього з 2 по 8 січня фахівці ДТЕК Мережі відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, для 90 тисяч родин у 101 населеному пункті Донецької, Дніпропетровській областей та в місті Київ.

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З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК відновили електропостачання для вже 6,6 млн родин.

Енергетики докладають всіх зусиль, щоб оперативно повернути світло всім постраждалим, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ.

Станом на 8 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях попри складну ситуацію в енергосистемі вдається проводити відключення згідно стабілізаційних графіків. Однак наразі через повернення до роботи підприємств після новорічних свят – зростає навантаження на електромережі.