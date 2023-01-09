Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
EPA / UPG

Нова схема електропостачання буде запущена у столиці із середини лютого

Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

Нова схема електропостачання буде запущена у столиці із середини лютого. Зазначається, що завдяки цьому водопостачання та опалення в місті завжди будуть із генерацією.

«Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то із середини лютого Києву буде не страшний будь-який блекаут. Київ стоятиме. Якщо енергосистема і не працюватиме, то все одно люди отримають тепло та воду», – зазначив Харченко.

Зазначається, що у майбутньому за таким же прикладом забезпечуватимуть інші великі українські міста, пояснив енергетик.

Проєкт реалізується за гроші міжнародних донорів, які допомагають Україні фінансово впоратися з цим питанням.

Експерт зазначив, що найскладніша ситуація в енергетиці на сьогодні спостерігається у Херсоні та Миколаєві. В Одесі ситуація покращилася, проте також залишається складною через те, що регіон був найменш розвинений у плані енергомереж.

«Харків – дуже розбито все… І є ще одне місто, де дуже складна ситуація, – це Львів. У Львів цілилися багато разів, і багато об'єктів просто повністю знищено», – додав Харченко.

До слова, «Укренерго» попередило про зростання споживання електроенергії.

Теги: росія Україна війна Київ Львів електроенергія окупанти блекаут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодий військовий збив ракету з ПЗРК і врятував Житомирщину від руйнуванння енергосистеми
20-річний хлопець з Волині врятував Житомирщину від блекауту, – голова ОДА
31 грудня, 2022, 12:16
Російські окупанти цілеспрямовано знищують електропідстанції
«Вже січень, а блекауту нема». Експерт розповів, чому провалився ракетний терор росіян
5 сiчня, 09:19
Складною ситуація з електропостачанням залишається у прифронтових регіонах на сході та півдні
«Укренерго» попереджає про зростання споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 11:26

Новини

Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту
Негода у столиці: влада звернулася до водіїв
Негода у столиці: влада звернулася до водіїв
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
«Мої діти такого не їдять»: суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарку (фото)
«Мої діти такого не їдять»: суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарку (фото)
У київському метро з’явилися туристичні сидіння
У київському метро з’явилися туристичні сидіння
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятувальники показали щемне фото його собаки
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятувальники показали щемне фото його собаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
40K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
15K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
14K
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
12K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
8081
«Помста за Макіївку». РФ визнала терористичний удар по Краматорську

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту