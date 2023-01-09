Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту

Нова схема електропостачання буде запущена у столиці із середини лютого

Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

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Нова схема електропостачання буде запущена у столиці із середини лютого. Зазначається, що завдяки цьому водопостачання та опалення в місті завжди будуть із генерацією.

«Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то із середини лютого Києву буде не страшний будь-який блекаут. Київ стоятиме. Якщо енергосистема і не працюватиме, то все одно люди отримають тепло та воду», – зазначив Харченко.

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Зазначається, що у майбутньому за таким же прикладом забезпечуватимуть інші великі українські міста, пояснив енергетик.

Проєкт реалізується за гроші міжнародних донорів, які допомагають Україні фінансово впоратися з цим питанням.

Експерт зазначив, що найскладніша ситуація в енергетиці на сьогодні спостерігається у Херсоні та Миколаєві. В Одесі ситуація покращилася, проте також залишається складною через те, що регіон був найменш розвинений у плані енергомереж.

«Харків – дуже розбито все… І є ще одне місто, де дуже складна ситуація, – це Львів. У Львів цілилися багато разів, і багато об'єктів просто повністю знищено», – додав Харченко.

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До слова, «Укренерго» попередило про зростання споживання електроенергії.