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«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються
фото ілюстративне

Протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання

Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання електроенергії в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Про це повідомляє «Укренерго».

«Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться в повідомленні.

Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Оператор нагадав, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно. 

До слова, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Україна Укренерго

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