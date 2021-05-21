Скандал із загубленим хлопчиком не вщухає. На дії поліції відреагувала омбудсмен

Людмила Денісова вимагає від поліції об’єктивно визначати суб’єкт адміністративного правопорушення

На резонансний випадок у Києві, коли батько недогледів малолітнього сина і той загубився в метро, а поліція склала адмінпротокол на матір, відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На своїй сторінці у Facebook омбудсмен нагадала, що за законодавством мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою (стаття 141 Сімейного кодексу України). Крім того, на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини (стаття 12 Закону України «Про охорону дитинства»).

У зв’язку з цим Денісова звернулася до очільника поліції Києва Андрія Крищенка. «Звернулася до заступника голови Національної поліції України – начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрія Крищенка з вимогою об’єктивно визначати суб’єкт адміністративного правопорушення під час складання адміністративного протоколу за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)», – повідомила вона.

Денісова сподівається, що цей прикрий випадок стане наукою як для батьків, так і для правоохоронців.

Як повідомлялося, у Києві поліція склала адміністративний протокол на маму 8-річного хлопчика, який, перебуваючи разом з батьком удома, самостійно вийшов з дому на пошуки матері.

Поліцейські виявили хлопчика, який блукав один, на станції метро «Дорогожичі». Після розмови з хлопчиком вони з’ясували, що він шукає свою маму. Виявилось, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати.

Правоохоронці покарали за неналежний догляд за дитиною маму, а не батька. Вони склали відносно матері адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Багатьох користувачів соцмережі обурив цей факт.

Столичні поліцейські пояснили, що склали протокол на маму хлопчика, який загубився, лише тому, що саме вона прийшла до правоохоронців за дитиною.