Захід київської Самопомічі

Моя думка щодо київської «Самопомічі», виключення її членів з партіі та саморозпуску фракції у Київраді

До недавнього часу я вважав, що київська «Самопоміч» має непогані перспективи для самостійної політичної діяльності. Очевидно, що бути «київською філією львівської партіі» для них було затісно. І якби вони за власною ініціативою відкололися від партії «Самопоміч», то мали б цікаві перспективи.

Але не вийшло. Тепер картина така, що вони спалилися на гм-гм «некоректному» голосуванні на користь свого колеги по фракції, який не втримався від того, щоб скористатися службовим становищем заради комерційного інтересу.

Єдино вірним рішенням проблеми на цьому етапі для депутатів «Саморпомочі» було б визнати, що помилилися, вибачися перед виборцем, і працювати надалі. А там уже приймати рішення у зручний момент.

Тепер я думаю, що команда київської «Самопомочі» не збережеться. Гусовський був помітним політиком, але втрапив в скандал. Інших впізнаваних медійних осіб там немає. Для створення власного політичного бренду потрібні гроші, час та зусилля. Гроші б прийшли до команди, проте до неструктурованої групи депутатів великі спонсорські гроші не прийдуть. Власних грошей хоч і у небідних депутатів на активну розбудову нової політичної сили та агітацію не думаю, що вистачить. Та й шлейф скандалу, на жаль довго вивітрюватиметься, хоч це й другорядна проблема в нашому суспільстві.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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