Архітектурна бібліотека з унікальними книгами може опинитися на вулиці



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Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного

«Преса України» відмовляється продовжувати договір оренди з бібліотекою на 2020 рік

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного на проспекті Перемоги, 50 у Києві опинилася під загрозою виселення.

Державне видавництво «Преса України» відмовляється продовжувати договір оренди з бібліотекою на 2020 рік. За інформацією керівництва бібліотеки про це ДУС повідомило Мінрегіон. Про це повідомила депутатка від «Слуги народу» Ганна Бондар на своїй сторінці у Facebook.

«Можливо це пов‘язане із намірами реалізації ДПТ, що передбачає будівництво ЖК поруч із бібліотекою, а може недбалість державного підприємства», - припускає вона.

«Це означає, що з 1 січня Бібліотека може опинитися на вулиці разом з найбільшим в Україні унікальним фондом книг, матеріалів і фотографій, що стосуються архітектури України», - зазначила Бондар.

Вона нагадала, що юридичною адресою Бібліотеки досі залишається Контрактова площа, 4. Це адреса Гостиного двору, звідки Бібліотеку виселили у 2013 році, коли інвестор розпочав незаконну реконструкцію будівлі.

«У сховищах бібліотеки зберігаються унікальні експонати – перша книга з архітектури, проектна документація та карти Києва, стародруки, книжки XVII століття, в яких є описи втрачених об’єктів. І не обов’язково бути видатним науковцем чи відомим дослідником, аби доторкнутись історії. Кожен читач має доступ до скарбів Києва. Цього року Бібліотека відзначала своє 75-річчя», - розповіла Бондар.

Як відомо, за адресою проспект Перемоги, 50А заплановано будівництво 24-поверхового житлового будинку 50Avenue