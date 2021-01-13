Скандальний «чаклунський» капелюх змінив прописку (відео)

Капелюх забрали з новорічного містечка на Софійської площі

Капелюх, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі і через який у грудні минулого року розгорівся скандал, переїхав до будівлі Київської школи економіки на вулиці Шпака, 3.

Про це повідомляє «Великий Київ».

Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, який брав участь у перевезенні, розповів, що капелюх буде прикрашати вхід до будівлі.

«Для мене він нагадує капелюх у Хогвардсі, який визначає майбутнє. Стаєте під нього, і він каже: будеш політиком, а ти будеш айтішником, а ти – економістом. Ми поставимо це в школу, де запускаємо бакалаврат з різними спеціальностями, і хочемо це обіграти по-доброму, по-казковому», – пояснив він.

За словами Милованова, сам капелюх обійшовся їхній школі всього в одну гривню, без урахування вартості перевезення і встановлення.

Нагадаємо, верхівку новорічної ялинки на Софійській площі спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки, проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Пізніше капелюх повернули до святкового містечка на Софійській площі і він став арт-об’єктом, під яким всі охочі робили яскраве фото.

У Folk Ukraine, що організовує новорічне свято на Софійській площі, розповіли, куди переїде капелюх після свят.

Ялинка на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.