Демонтаж ялинки на Софійській площі відкладається: до якого числа сяятиме красуня

Організатори новорічного святкування в центрі Києва спростували чутки про демонтаж ялинки на Софійській площі

Інформація про демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі виявилась неправдивою.

Про це пише «Сегодня».

Організатори новорічного свята на Софійській площі повідомили, що чутки про демонтаж ялинки не відповідають дійсності.

«Вона сяятиме новорічними вогнями до 14 січня включно. До нас постійно приходить поліція з наріканням, що ялинка збирає багато людей. Тому ми обмежили до неї підхід. Ми вже відключили всі фотозони і каруселі. Вони не працюють. А ялинка залишатиметься на площі до старого Нового року – це нормально. Після цього почнеться її демонтаж», – розповіли організатори.

Скандальний капелюх теж поки на Софійській площі, але вже сьогодні його заберуть представники Kyiv School of Economics. Капелюх три місяці прикрашатиме будівлю на вулиці Шпака, 3.

«Виявляється, 15 січня у світі святкують Всесвітній день капелюхів. До цього дня вони хочуть встановити наш казковий капелюх у себе», – зазначили організатори.

Раніше ЗМІ повідомили, що 11 січня почали демонтувати головну новорічну ялинку країни на Софійській площі.

Капелюх, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі і через який у грудні минулого року розгорівся скандал, буде демонтований зі святкового містечка і переїде на дах будівлі Київської школи економіки.

Нагадаємо, на новорічні свята біля ялинки на Софійській площі були натовпи людей, без масок та без дотримання соціальної дистанції.