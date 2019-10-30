Скандальний закон про столицю: у Кличка пропонують сісти за стіл перемовин



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Рада Європи готова зібрати всі зацікавлені сторони і провести зустріч у страсбурзькому форматі

Секретар Київради Володимир Прокопів, який очолює українську делегацію Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, вважає, питання щодо ухвалення закону про столицю має вирішуватися у страсбурзькому форматі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Закон про столицю набув великої ваги, скандальності і складності. Сотні правок. І стосуватиметься це, як мінімум, 5-ти мільйонів осіб. Треба шукати баланс. Існує досвід вирішення питань у страсбурзькому форматі. За стіл перемовин мають сісти всі учасники процесу: автори закону, представники київської міської влади, національні асоціації, профільний комітет ВРУ, центральні органи виконавчої влади та міжнародні експерти. Коли всі думки почуті, до закону не може бути зауважень», - сказав Прокопів.

Він провів переговори щодо реалізації такого формату з Даніелєм Попеску, керівником Департаменту демократичного врядування Ради Європи, експертом із питань децентралізації та місцевого самоврядування в Україні.

«Рада Європи погоджується зібрати всі зацікавлені сторони і бути модератором підготовки закону до другого читання», - повідомив Прокопів, зазначивши, що однією з умов зустрічі у страсбурзькому форматі є її проведення за межами Києва.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядається скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.