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    У Раді Європи розглядають скаргу Кличка на дії нової влади

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    У Раді Європи розглядають скаргу Кличка на дії нової влади
    Колаж: Depo.ua

    Моніторингова місія перевірить дотримання у Києві Європейської хартії місцевого самоврядування

    На моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядається скарга київського міського голови і голови Асоціації міст України Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Київради Володимир Прокопів, який очолює українську делегацію Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

    Він надав Раді Європи свою позицію.

    Прокопів зазначив, що міський голова обов‘язково має впливати на виконавчу владу. «Забрати у нього такі повноваження - це утиск інтересів виборців», - вважає він.

    На його думку, новий закон про столицю має пройти громадські обговорення і прийматись виважено.

    Прокопів переконаний, що розділення повноважень мера і голови адміністрації можливе тільки після створення загальноприйнятого в Європі інституту префектів, визначення їх контролюючих повноважень і введення цього інституту на всій території України.

    Крім того, він підкреслив, що немає жодних причин проводити дострокові місцеві вибори в Києві. «Політична кон‘юнктура не повинна впливати на положення Конституції України», - зазначив секретар Київради.

    «Виборча система, за якою будуть проведені вибори в Києві, має бути єдиною для всієї України», - додав Прокопів.

    «Конгрес підтвердив, що у 2020 році в Україні буде проведена моніторингова місія, яка оцінить дотримання нашою країною Європейської хартії місцевого самоврядування. Особливу увагу буде приділено Києву», - повідомив він.

    Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці. 

    Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

    Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації. 

    Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян. 

    7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
    Віталій Кличко Київ вибори Володимир Прокопів закон самоврядування столиця
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