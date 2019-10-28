У Кличка обіцяють швидкі і жорсткі зміни в Києві



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Максима Бахматова, радника мера Києва, назвали у КМДА кризовим менеджером Фото: Хмарочос

Максим Бахматов переконаний, що у нинішньої столичної влади є ще рік

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов обіцяє швидкі і жорсткі зміни у столиці за тими напрямками, якими він займається.

Про це він заявив в інтерв’ю «Хмарочосу».

Бахматов пояснив, для чого його покликали у столичну владу. «Кризовий менеджер ефективний у будь-якій конструкції. «Навіть, коли я їду в поїздку з сім’єю, з усіма дітьми, – це криза. І її потрібно вирішувати. Щоб безпечно і з мінімальними витратами доїхати з пункту А в пункт В. Це кейс, з яким я можу впоратись ефективно. Так само і в КМДА є багато кейсів, де люди намагаються щось зробити, проте виходить не дуже ефективно, а я вмію вирішувати усі проблеми з неефективністю і з низькою доданою вартістю», - сказав він.

Як приклад Бахматов навів історію з Kyiv Traffic Group. «Вона ж не коштує жодних грошей. Я зібрав разом активістів, поліцію, профільні департаменти КМДА та комунальні підприємства. Раніше ніхто так не робив, – щоб хтось один міг контролювати керувати і відповідати перед мером і перед громадою за стан трафіку в місті. Мені це коштувало двох тижнів роботи та нуль гривень, нуль копійок. Так воно працює», - розповів він.

За його словами, у нинішньої столичної влади є рік, що провести ефективні зміни. «Дивіться, в нас є рік. Всі казали, що буде менше часу, 10 тижнів, не більше. Станом на сьогодні можна стверджувати, що в нас є рік (до наступних чергових виборів міського голови та Київради. – Ред.) Ви побачите за тими напрямками, якими я займаюсь, що зміни будуть відбуватись досить швидко, жорстко та ефективно», - заявив Бахматов.

Нагадаємо, у вересні мер Києва Віталій Кличко представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. У минулому Бахматов — український телеведучий, шоумен, КВНщик (1996—2005), автор, резидент українського Comedy Club (2006—2007). Також він відомий, як людина, яка, зокрема, вдихнула життя в ВДНГ і реалізовувала проект UNIT.Сity.

Бахматов займатиметься втіленням інформаційних технологій в управління містом, питаннями інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури.