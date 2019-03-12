Maruv розповіла, кого буде підтримувати на «Євробаченні»



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«Хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве», - розповіла Maruv

«Треба дивитися номери, як виступлять», - пояснила співачка Maruv

Співачка Maruv, переможниця нацвідбору на «Євробачення» 2019, від участі в якому відмовилася Україна, повідомила, що підтримуватиме на пісенному конкурсі всіх конкурсантів, в тому числі від Росії.

Про це вона сказала в прямому ефірі в Instagram.

«Буду підтримувати всіх. Не знаю, треба дивитися номери, як виступлять. Зрозуміло, через моє добре ставлення до Сергія (Лазарева – ред.), і у нас з ним є класна, цікава спільна історія, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве», - розповіла Maruv.

Водночас російські ЗМІ у своїх заголовках пишуть про те, що співачка Maruv пообіцяла підтримати на конкурсі саме росіянина Сергія Лазарєва.

Maruv додала, що не братиме участі у нацвідборі на «Євробачення» наступного року.

Раніше повідомлялося, що після того, як країни визначилися з представниками та презентували конкурсні пісні, у букмекерів змінився фаворит «Євробачення-2019».

Нагадаємо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Джерело: Радіо Свобода