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    Скільки ліжок забезпечені киснем у коронавірусних лікарнях Київщини

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    Наразі 876 жителів Київщини перебувають на кисневій підтримці - Скільки ліжок забезпечені киснем у коронавірусних лікарнях Київщини
    Наразі 876 жителів Київщини перебувають на кисневій підтримці
    Фото з відкритих джерел

    До кінця листопада підключать до кисню 80% інфекційних ліжок у госпіталях столичної області

    За минулий тиждень кисневу мережу в госпітальних базах Київської області розширили на 264 точки. Тепер киснем забезпечені 1458 інфекційних ліжок. Це 66,7% від загальної кількості.

    Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

    Він зазначив: «До кінця листопада плануємо підключити до кисню 80% інфекційних ліжок. Це важливо, тому що для більшості пацієнтів із Covid-19 киснева підтримка є життєво необхідною».

    Голова обладміністрації уточнив, що наразі 876 жителів Київщини перебувають на кисневій підтримці, тобто 60% від госпіталізованих хворих. На апаратах ШВЛ значно менше – 28 пацієнтів.

    При цьому вільними залишаються 574 інфекційних ліжка, забезпечених централізованою подачею кисню.

    Як повідомляється, від початку епідемії в Київській області зафіксовано 31212 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 870 нових хворих.

    Станом на 23 листопада в госпітальних базах Київської області лікуються 1247 пацієнтів. Із них – 965 хворих мають підтверджений діагноз Covid-19, а 282 ще очікують результатів ПЛР-тестування

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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    Теги: Київщина лікарня епідемія коронавірус
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