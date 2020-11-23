Перші 100 ШВЛ за гроші антиковідного фонду поїхали в області: кому і скільки дісталося

Підприємство «Медичні закупівлі України» має закупити і розвести 200 апаратів

Першу партію апаратів штучної вентиляції легенів, що були придбані за кошти з Фонду боротьби з Covid-19, вже почали розвозити по областях. Найбільше отримають лікарні із Києва, Дніпропетровщини та Харківщині – по сім апаратів, найменше – Кіровоградщина, куди поїде лише один апарат. Про це свідчить наказ Міністерства охорони здоров’я про розподіл ШВЛ.

Йдеться про 100 апаратів ШВЛ, угоду на поставку яких державне підприємство «Медичні закупівлі України» уклало ще 30 вересня. У документах йдеться про шведське обладнання – ШВЛ S1500. У держпідприємстві наголошують, що це «апарати експертного класу, що мають успішний досвід використання як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу».

За цим посиланням можна дізнатися, в які конкретно медичні заклади в кожній з областей потраплять нові апарати ШВЛ.

Усього ж за планами МОЗ підприємство має закупити і розвести 200 апаратів. Потреби окремих областей відрізняються від тих, які були заплановані ще у квітні. Наприклад, якщо раніше Полтавська область потребувала лише один апарат, то нині з першої партії туди має потрапити вже п'ять штук. При цьому Чернівецька область, куди в квітні планувалося привезти 30 ШВЛ, з нинішньої поставки отримає тільки три апарати, куплених за кошти з антиковідного фонду.

У травні за гроші з Фонду боротьби з коронавірусом Кабінет міністрів погодив закупівлю 200 апаратів ШВЛ. На це з бюджету виділили 100 млн грн. Ще 2,4 млрд грн виділили на закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів. Головний розпорядних цих коштів – Міністерство охорони здоров’я.

Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету ДП «Медичні закупівлі України» провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» ціни МОЗ. Так, на першій партії ШВЛ, наприклад, держпідприємству вдалося зекономити 8 млн грн з 50.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україну за 84 млн грн прибула перша партія апаратів ШВЛ.