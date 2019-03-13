Сквер на Виноградарі облаштують за більш як 2,3 млн грн



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На розі вулиці Світлицького та проспекту Свободи на Виноградарі має з'явитися сквер

«Київзеленбуд» шукає підрядника для виконання робіт

Комунальне підприємство «Київзеленбуд» оголосило нові тендери на реконструкцію зелених зон.

Зокрема, шукають підрядника на реконструкцію скверу на розі вулиці Світлицького та проспекту Свободи на Виноградарі.

У технічному завданні зазначено, що в зоні відпочинку планується встановити гойдалку-балансир-сидіння зі спинкою, дитячі спортивно-ігрові комплекс «Козак-2», «Дві вежі», «Замок на дві вежі», велику карусель з сидіннями. До переліку робіт ще увійде безліч дорожніх робіт, пише «Столичний регіон».

Також підрядник після проведення підготовчих робіт висадить у сквері 37 дерев (робінія псевдоакація, туя, слива Пісарді), 2625 різноманітних квітів та 300 кущів, серед яких будуть спіреї, ялівці, пузиреплоднии, пираканти. До того ж привезуть ґрунт та засіють газони (звичайні, партнерні та ніжні мавританські), а потім вивезуть за собою все сміття.

Вартість робіт оцінили в більш як 2,3 млн грн.

Аукціон призначено на 22 березня.

Нагадаємо, цього року у Києві планують висадити понад 8 мільйонів квітів, майже 7 тисяч дерев та 47 тисяч кущів.

Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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