Будівельники знищили мальовничу вулицю Кудрявську у столиці. Шокуючі фото
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16-поверховий будинок почали зводити в центрі Києва
У лютому цього року на вулиці Кудрявській - в історичному і культурному центрі Києва – розпочалося будівництво багатоповерхового будинку.
Клубний будинок Concordia на вул. Кудрявській, 45 має бути 16-поверховим, зводить його Інвестиційно-будівельна компанія «Обрій».
Будівельні роботи розпочалися 14 лютого, і те, що зараз там відбувається, шокує киян. Адже там був тихий завулок зі старими будинками, а будівельники зруйнували цю красу.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», машини вже розбили вулицю. Тротуари теж розриті. У негоду тут складно пройти і проїхати. У зв’язку з цим відкрили другий проїзд біля поліклініки, але це не рятує, зазначають місцеві мешканці. Крім того, дерева на вулиці завалені будівельним сміттям.
Будівництво йде між двома будинками 43 і 47, відстань між якими не більше 50 метрів.
Старі будинки стоять на схилі, і тепер мешканці бояться, що будівельні роботи спровокують зсуви, які до того вже фіксувались.
Ще кілька років тому частина вулиці Кудрявській потрапила до списку аварійних зсувонебезпечних ділянок. Як повідомляло раніше КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», це місце потребує укріплення, і проводити тут будівельні роботи небезпечно.
Як повідомляється на сайті забудовника ІБК «Обрій», дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 113190111886 було видано 11 січня 2019. Документ засвідчує право розпочати виконання будівельних робіт з нового будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Кудрявська, 45.
Будинок планується до здачі в експлуатацію у 4 кварталі 2020 року.
Зазначимо, що у центрі Києва існує обмеження щодо висоти. Генплан забороняє будівництво вище 27 м, а висота майбутнього будинку – 48 м (16 поверхів, висота стелі 3 м).