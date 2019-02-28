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    Будівельники знищили мальовничу вулицю Кудрявську у столиці. Шокуючі фото

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    Будівельники зруйнували мальовничу частину вулиці Кудрявської - Будівельники знищили мальовничу вулицю Кудрявську у столиці. Шокуючі фото
    Будівельники зруйнували мальовничу частину вулиці Кудрявської
    Фото: Главком

    16-поверховий будинок почали зводити в центрі Києва

    У лютому цього року на вулиці Кудрявській - в історичному і культурному центрі Києва – розпочалося будівництво багатоповерхового будинку.

    Клубний будинок Concordia на вул. Кудрявській, 45 має бути 16-поверховим, зводить його Інвестиційно-будівельна компанія «Обрій».

    Будівельні роботи розпочалися 14 лютого, і те, що зараз там відбувається, шокує киян. Адже там був тихий завулок зі старими будинками, а будівельники зруйнували цю красу.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», машини вже розбили вулицю. Тротуари теж розриті. У негоду тут складно пройти і проїхати. У зв’язку з цим відкрили другий проїзд біля поліклініки, але це не рятує, зазначають місцеві мешканці. Крім того, дерева на вулиці завалені будівельним сміттям.

    Будівництво йде між двома будинками 43 і 47, відстань між якими не більше 50 метрів.

    Старі будинки стоять на схилі, і тепер мешканці бояться, що будівельні роботи спровокують зсуви, які до того вже фіксувались.

    Ще кілька років тому частина вулиці Кудрявській потрапила до списку аварійних зсувонебезпечних ділянок. Як повідомляло раніше КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», це місце потребує укріплення, і проводити тут будівельні роботи небезпечно.

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    Будівельники знищили мальовничу вулицю Кудрявську у столиці. Шокуючі фото
    Будівельники знищили мальовничу вулицю Кудрявську у столиці. Шокуючі фото
    Будівельники знищили мальовничу вулицю Кудрявську у столиці. Шокуючі фото
    Вулиця Кудрявська до початку будівництва висотки
    Вулиця Кудрявська до початку будівництва висотки
    Вулиця Кудрявська до початку будівництва висотки
    Фото: Главком

    Як повідомляється на сайті забудовника ІБК «Обрій», дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 113190111886 було видано 11 січня 2019. Документ засвідчує право розпочати виконання будівельних робіт з нового будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Кудрявська, 45.

    Будинок планується до здачі в експлуатацію у 4 кварталі 2020 року.

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    Зазначимо, що у центрі Києва існує обмеження щодо висоти. Генплан забороняє будівництво вище 27 м, а висота майбутнього будинку – 48 м (16 поверхів, висота стелі 3 м).

    Вулиця прокладена у 30-і роки XIX століття у зв'язку з відкриттям Житомирської вулиці (зараз — вулиця Січових Стрільців). Спочатку складалася з провулків Кудрявського (від вулиці Січових Стрільців до Косогірного провулку) і Підвального (від Косогірного провулку до кінця вулиці, приєднаний до Кудрявської вулиці у 1909 році). Сучасна назва — з 1908 року, від місцевості Кудрявець, через яку проходить вулиця.
    Серед старовинних будинків по Кудрявській вулиці виділяються будівлі Київського лікеро-горілчаного заводу. Підприємство засноване у 1896 році, під назвою «Казенний винний склад № 1». Його будівництво пов'язане з введенням четвертої казенної (державної) монополії, впровадження якої почалося у 1894 році. Міністерство фінансів Російської Імперії придбало дві приватні садиби по вулиці Кудрявській і після знесення існуючих старих будинків та викорчовування саду тут за проектом інженера Володимира Безсмертного, у стилі історизму був зведений комплекс заводських будівель.
    Пам'яткою архітектури є житловий будинок (1816, 1850 рр.) № 9. У ньому знаходиться музей О. С. Пушкіна, а на подвір'ї у 2009 році встановлено пам'ятник видатному поетові.
    Кудрявська вулиця сполучається з Вознесенським узвозом мостом, побудованим у 1896-1897 роках за проектом Володимира Безсмертного. Міст є пам'яткою інженерного мистецтва кінця XIX століття, одною з перших транспортних розв'язок у двох рівнях, яка функціонує й досі. У вересні 2018 року столична влада перекрила Кудрявський міст, який вже кілька років в аварійному стані. Тож тепер кияни, які ним користувалися до цього, змушені шукати інші шляхи.

     

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