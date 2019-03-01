У столиці з’являться ще п’ять нових зелених зон



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За ділянками доглядатиме КО «Київзеленбуд»

Депутати Київської міської ради прийняли рішення про облаштування у столиці ще 5-ти нових скверів. За це депутати проголосували на засіданні 28 лютого

Нові зелені зони з’являться за наступними адресами:

на вул. Лук’янівська, 11-А у Шевченківському районі;

на вулиці Княжий Затон, 12-Б у Дарницькому районі;

на проспекті Тичини, 18-Б у Дніпровському районі;

на вул. Героїв Дніпра між будинками № 38-Е та 38-Г в Оболонському районі;

на просп. Героїв Сталінграда, 49-В в Оболонському районі.

Створення скверів забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян.

За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд».

Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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