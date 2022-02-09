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    «Слуга» Кулеба заявила про погрози через конфлікт довкола озера Вирлиця

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    На думку Кулеби, погрози та залякування пов&rsquo;язані з її активністю щодо ситуації навколо озера Вирлиця - «Слуга» Кулеба заявила про погрози через конфлікт довкола озера Вирлиця
    На думку Кулеби, погрози та залякування пов’язані з її активністю щодо ситуації навколо озера Вирлиця
    фото: Женя Кулеба/Facebook

    Кулеба: «Декілька днів тому на транспортній комісії я знову захищала озеро Вирлиця від забудови»

    Депутатка від «Слуга народу» в Київраді, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба заявила, що їй погрожують через конфлікт довкола озера Вирлиця. Про це Кулеба написала на сторінці у Facebook.

    На її думку, погрози та залякування пов’язані з її активністю щодо ситуації навколо озера Вирлиця.

    «Мене тут вирішили позалякувати. Нікому не відома зі знайомих спортсменів ГО «Спортсмени за майбутнє України» влаштувала протест, навіть фаєри і плакати підготували, під моєю приймальнею і надіслала заяву в НАБУ. Сьогодні вирішили ще позалякувати моїх сусідів та родину і прийшли з фаєрами до дому. Якщо коротко: я краду чиїсь гроші і тому гасло акції: «Є. Кулеба, досить збагачуватись за наш кошт!» – написала Кулеба.

    Депутатка висловила припущення, що такі дії «невідомих спортсменів» так чи інакше пов’язані зі скандалом навколо озера Вирлиця в Дарницькому районі Києва.

    «Декілька днів тому на транспортній комісії я знову захищала озеро Вирлиця від забудови. А через чотири дні з‘явилися і протест, і заява, в якій мене декілька разів називають «екоактивістка». Маю відзначити, що раніше мене берегли – заказуха лише на активістів «Екопарк Вирлиця» була, але вже перестали стримуватися», – додала Кулеба.

    Як раніше повідомлялося, у Києві на прибережній частині озера Вирлиця може з’явитися великий торгово-розважальний центр, який планує зводити політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік.

    Читайте також: Як має відбуватися забудова берегів столичного озера Вирлиця


    Теги: Київрада НАБУ гроші забудова протест партія Слуга народу природа
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    «Слуга» Кулеба заявила про погрози через конфлікт довкола озера Вирлиця