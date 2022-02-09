Нардеп Дмитрук, якого вигнали зі «Слуги народу», пояснив, чому йому не давали зарплат у конвертах

«Коли «слуги» в ресторанах щось вирішували, я стояв під готелем і «качався»

Народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому» розповів, що не знав про депутатські зарплати в конвертах, бо майже одразу «відколовся» від партії «Слуга народу» і не брав участі в обговоренні якихось питань у ресторанах.

Дмитрук заявив, що ніколи не отримував гроші в конверті за голосування через те, що не був у близькому оточенні, і всі розуміли, що він у майбутньому може розповісти про цю схему.

«Я ніколи не був у цьому близькому оточенні і не міг зрозуміти, звідки це все береться і як виходить. Вони розуміли, що зі мною в цю гру не зіграєш і якщо завтра почнуться «косяки», я про це розкажу і покажу, як це відбувається. Пам’ятаєте, також виключений з фракції Гео Лерос заявив про кількох депутатів, які просто не в курсі про те, що роздаються якісь гроші. І мені приємно, що в цьому переліку був я. Я реально не розумів, як воно працює, хоча мене приписували до групи контрабандиста Павлюка, ще кудись (Ілля Павлюк – давній друг Зеленського, який відповідав за вибори на мажоритарці. Хоча у нього нема жодних формальних посад, вважається, що під його контролем знаходиться низка нардепів «Слуги народу» – «Главком»)», – поділився нардеп.

За словами нардепа, він одразу «відколовся» від партії і вважав, що заняття спортом краще ніж вирішення якихось питань у ресторані. Також він розповів, що керівництво партії «Слуга народу» має депутатів, яким колись допомогли або вирішили їхні проблеми і тепер вони «на гачку» і навіть без грошей голосуватимуть за потрібні закони.

«Почнемо з першого Трускавця, де всі нові депутати зібралися. Я приїхав туди на своїй автівці і враховуючи, що був тоді ще діючим спортсменом, взяв відповідне обладнання. І коли там в ресторанах щось вирішувалося, стояв під готелем і «качався». Тоді й почався той процес «відколу», коли якісь процеси вирішувалися за столами, а я не втручався в ці історії. Є депутати, які ходять в Офіс президента, вирішують якісь питання. Є люди, які їздили п’яними за кермом, і їх за це підвісили, вони, мабуть, і без грошей будуть за все голосувати. Звісно, є різні ситуації», – сказав Дмитрук.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро має на розгляді понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей «у конвертах». Член депутатської групи «За майбутнє» Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції «Слуга народу» отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Нагадаємо, Дмитрук після бійки в Одеській міській раді залишив міжфракційне об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика». Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.