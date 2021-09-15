Ексрегіонал хоче звести ТРЦ на озері Вирлиця. Кияни проти

КМДА не дозволила будівництво без попередньої процедури оцінки впливу робіт на навколишнє середовище

У Києві на прибережній частині озера Вирлиця може з’явитися великий торгово-розважальний центр, який планує зводити політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік. Місцеві жителі виступають категорично проти, повідомляє Ліга.net.

За словами активістів, ділянку під забудову виділили ще у 2005 році, і зробили це з порушеннями.

У 2020 році стало відомо, що інвестором проєкту багатофункціонального комплексу на Вирлиці в 2019 році став інвестфонд Cascade Investment екснардепа від Партії Регіонів Віталія Хомутинніка. Компанія, що володіє правами на оренду ділянки під забудову, називається «Мрія-Інвест».

У березні 2021 року управління екології та природних ресурсів КМДА не змогло оцінити вплив попередніх робіт на навколишнє середовище та заявило, що потрібно провести додаткову процедуру оцінки. Це означало, що «Мрія-Інвест» не може проводити попередні роботи.

Компанія подала до суду, вимагаючи скасувати рішення управління КМДА, і, не чекаючи вердикту суду, почала підготовчі роботи.

Це викликало протест місцевих жителів, і після їхніх численних запитів до профільних департаментів і до депутатів у червні підготовчі роботи припинили.

За даними видання, Хомутиннік затіяв велике будівництво. Перша частина багатофункціонального комплексу, до якої увійде торгово-розважальний центр з офісними приміщеннями та паркінгом, буде розташована на ділянці площею 27,8 га ближче до метро «Вирлиця».

Площа двоповерхового ТРЦ складе – 90 700 кв.м, вона включатиме в себе підземний паркінг на 1 795 машиномісць. На нульовому рівні ТРЦ будуть розташовані кафе, на першому поверсі – торгова галерея і продуктовий супермаркет на 4850 кв м, також частину площ займуть кафе.

На другому поверсі буде розважальна зона (площа 10 210 квм) з атракціонами, кінотеатр на 12 залів, фуд-хол – на 800 посадочних місць і фуд-корт – на 650 місць, скеледром.

Загальна площа всього проєкту – 226 700 кв.м.

У другій черзі передбачений дев'ятиповерховий паркінг, з підземною частиною, на 3 709 машиномісць.

На непродовольчі магазини припадає 63 126 кв м, продуктовий магазин – 4850 кв.м, культурно-розважальну складову – 15 000 кв м, ресторани і кафе – 8 900 кв м.

Місцеві жителі виступають категорично проти забудови озера. За їх словами, дві з трьох переданих в оренду ТОВ «Мрія-Інвест» ділянок, належать водному фонду, оскільки знаходяться на плесі води і заболоченій прибережній захисній смузі озера.

Місцеві жителі створили петицію, в якій вимагають, щоб місто надало озеру і прилеглій території статус ландшафтного заказника і створило комфортні умови для відпочинку біля озера.

31 серпня Київрада розглядала питання про присвоєння статусу заказника, але тільки озеру Вирлиця, і не продовження договору оренди з «Мрія-Інвест» по одній з ділянок (найдальший від берегової лінії). Але голосування провалили.

За словами ініціатора проєкту рішення депутата Київради від Слуги народу Євгенії Кулеби, це дає можливість забудовнику легко засипати озеро і змінювати його межі, а також бетонувати берег.

Повторно це питання депутати планують розглянути на наступній сесії Київради 23 вересня.

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