Як має відбуватися забудова берегів столичного озера Вирлиця

Столична влада має працювати над тим, щоб такі об'єкти, як озеро Вирлиця, освоювалися в інтересах усіх киян

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В последние дни разогревается тема застройки берегов озера Вырлиця. Депутаты, активисты, экологи и титушки собрались у озера поделиться мнениями и эмоциями.

И я там был. Делюсь своими соображениями.

Я живу в Киеве около озера Вырлыця. Это Дарницкий район, Харьковский массив-Позняки. Больше 20 лет здесь живу. И каждый день смотрю на это озеро. Оно прекрасно. Утром за озером встает солнце, вечером поднимается луна и можно любоваться то солнечной, то лунной дорожкой, представляя себя на море... Непременно рыбачок с резиновой лодки закинет свои удочки. Окружающий камыш и деревья окрашены по сезону: летом – все зелено, осенью – желто, зимой – серо…

А за озером архитектурно доминирует мусоросжигательный завод со 120-метровой трубой. Там же рядом мусоросортировочная площадка, где отбирают стекло, пластик и прочее, пригодное для переработки, вторсырье. Ее не видно, но чуть дальше – Бортничская станция аэрации. Туда несет свои воды киевская канализация: результаты жизнедеятельности трех миллионов киевлян в едином потоке устремляются туда по трубам трехметрового диаметра. Там в открытых бассейнах происходит их сепаратизация и очистка для дальнейшего сброса в Днепр. Именно этот процесс иногда дарит окружающим районам неповторимый аромат, ставший в определенном смысле визитной карточкой Харьковского массива. Хотя, справедливости ради надо сказать, что сильно воняет нечасто. В основном в жаркие летние вечера.

Эстетов-урбанистов может порадовать огромная махина корпусов завода «Радиоизмеритель». Они были построены на закате Союза и с тех пор не освоены. Не уверен, что этот завод что-то делал толковое в последние четверть века, но трогать его нельзя – завод формально государственный, оборонного значения, и приватизации не подлежит.

А какая там топонимика шикарная: Высоковольтный переулок, улицы Коллекторная, Автопарковая – названия, явно не подпадающие под декоммунизацию.

Эта местность так и просится под качественное комплексное освоение. Густонаселенный жилой массив с самой интенсивной застройкой в Киеве. Отличная транспортная коммуникация: широкий проспект, станция не самой загруженной линии метро, трасса в аэропорт.

Шикарный дар природы – озеро, которое сейчас никак нельзя использовать. Большая часть берега недоступна для людей. Там все заросло, там грязно и страшно. То и дело находят трупы то бомжей, то жертв убийств. Мусоросжигательный завод и городские очистные сооружения портят экологию.

Я жду не дождусь, когда же эту территорию освоят, облагородят и сделают доступной для людей. Потому что это расточительство – держать пустующими в плотнозаселенном огромном городе такие территории.

Итак, что бы я сделал около озера Вырлыця.

Первое – необходимо обезопасить территорию от поползновений создать закрытую изолированную зону. Это сейчас интенсивно происходит на комплексно застраиваемых участках города. Но это то, чего нельзя делать категорически.

Как тест – вдоль кромки озера должна быть проложена беспрерывная пешеходно-велосипедная дорожка.

Я не буду говорить о торгово-развлекательном центре, гостинице и жилых домах. Это любой коммерческий застройщик построит в первую очередь и без моих советов.

Главное – я бы осваивал озеро полностью, комплексно, а не только придорожную часть, на которую сейчас целятся застройщики. Для этого надо обязательно убрать с берега мусоросжигательный завод и очистные сооружения. Это реально. Вместо закрытого старого, Киеву надо два новых таких завода: на правом и левом берегу. Собственно, нынешний завод надо закрыть даже не потому, что он уже мешает жить киевлянам, а территории развиваться, а потому, что он уже физически и морально устарел, его технологии не отвечают современным требованиям, в том числе экологическим.

Очистные сооружения, куда стекает городская канализация, отодвинуть подальше. Место позволяет. Кто-то скажет – где деньги взять? Я отвечу: во всем мире объекты коммунального хозяйства – лакомые кусочки для самых серьезных инвесторов и кредиторов.

Также надо снести и освободить площадку, которую ныне занимает неработающий государственный завод «Радиоизмеритель».

И с этими освобожденными площадями городские власти должны войти в частно-государственное партнерство с профильными стратегическими инвесторами. Построить там не только чисто коммерческие объекты, но и офисы, например, для государственных министерств, которые надо переселять из перегруженного центра Киева: Минагрополитики, Минэнерго, Минюст, МВД…

Там прекрасное место для современного многофункционального спортивного комплекса, где будет вместительная ледовая арена и баскетбольная площадка.

Ну и, конечно, поскольку это прекрасное озеро, то там в первую очередь нужны благоустроенные пляжи, скверы и прогулочные дорожки.

Киевские власти должны целенаправленно работать над тем, чтобы подобные территории в городе осваивались в интересах всех киевлян.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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