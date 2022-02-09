Засуджений організував шахрайську схему відмивання грошей (фото, відео)

Чоловік виманював конфіденційну інформацію щодо рахунків потерпілих і списував із них наявні грошові кошти

На Вінниччині у Крижопільському виправному центрі, де засуджений відбуває покарання за вчинення шахрайства, він організував схему викрадення грошей із банківських рахунків. Серед постраждалих – мешканці різних регіонів України, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

8 лютого під час проведення слідчих дій поліція вилучила у підозрюваного речові докази та гроші, отримані злочинним шляхом.

Представляючись працівником служби безпеки банку, зловмисник отримував конфіденційну інформацію щодо рахунків потерпілих і списував із них наявні грошові кошти. У такий спосіб він привласнив десятки тисяч гривень довірливих громадян.

Під час телефонних розмов засуджений дізнавався реквізити карток, зокрема номер та код авторизації. Ці дані він використовував для несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу громадян.

Надалі гроші потерпілих переводив на свій мобільний номер чи електронний гаманець, за допомогою програми, встановленої на його мобільному телефоні. Після чого гроші перераховував на банківські картки.

Задокументували злочинну діяльність 30-річного зловмисника оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками кримінальної поліції та слідчими Відділення поліції №1 Тульчинського РВП.

За словами начальника Відділення поліції N1 Тульчинського районного відділу поліції Олега Бурдейного, шахрайську схему зловмисник організував, перебуваючи у Крижопільському виправному центрі, де відбуває покарання за вчинення шахрайства.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання засудженого та вилучили телефони, гроші, банківські картки, ноутбук, sim-картки, мобільні термінали та інші речові докази його причетності до злочинної діяльності.

Автор: Поліція Вінниччини

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

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