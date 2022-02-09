«Слуги» підготували сюрприз для власників елітних авто – штрафи злетять у 10 разів

У разі ухвалення парламенту цих змін до законів штрафи вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

Нові штрафи стосуватимуться автівок, вартість яких перевищує $85 тис.

Група народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо підвищення відповідальності на дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на законопроєкт, який зареєстрований на сайті парламенту 7 лютого.

Згідно із законопроєктом, власникам елітних автомобілів пропонується збільшити у 10 разів розміри штрафів, які передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порушенні правил дорожнього руху. Зокрема, це стосується керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння (нині штраф за це порушення становить 17 тис. грн); порушення правил руху через залізничні переїзди; перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал; залишення місця дорожньо-транспортної пригоди тощо.

Крім цього, парламентарі пропонують збільшити вдвічі розміри штрафів, які передбачені за кримінальні правопорушення – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, вчинені при керуванні елітним транспортним засобом. Зокрема, це стосуватиметься таких кримінальних правопорушень:

стаття 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами;

стаття 287 Кримінального кодексу – випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації;

стаття 290 Кримінального кодексу – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Окремо «слуги» у цьому законопроєкті вирішили унормувати поняття «елітний транспортний засіб». Це – легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно). На 2022 рік це становить 2,43 млн грн (приблизно $85 тис.).

(для перегляду натисніть на зображення)

У разі ухвалення парламенту цих змін до законів штрафи вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

Додамо, що в Україні впродовж 2021 року в Україні зареєстрували 102 тис. нових автомобілів на загальну суму понад $3,3 млрд. Найпопулярнішим брендом була Toyota, а бестселером серед моделей став корейський кросовер Kia Sportage, сказано у повідомленні сайту з продажу авто RST.ua.

Як повідомляв «Главком», восени 2021 року поліція Київщини викрила злочинне угруповання, яке викрадало елітні автомобілі, та базу розбірки крадених авто.

Крім цього, повідомлялося, що перший квартал 2021 року став рекордним за всю 116-річну історію компанії. За останні три місяці продажі автомобілів Rolls-Royce виросли на 62% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. З 1 січня по 31 березня клієнти марки отримали 1380 машин. Таким чином, компанія побила попередній квартальний рекорд, встановлений в 2019 році.

Детально про продажі нових автомобілів під час карантину «Главком.Техно» розповідав в матеріалі за цим посиланням.