Кличко на міжнародному форумі звинуватив Банкову в політичній корупції

Під час форуму Віталій Кличко розповів про хвилю масових обшуків у столиці

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що вирішення власних політичних завдань під гаслом боротьби з корупцією є політичною корупцією. Про це він заявив під час виступу на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє пресслужба міського голови.

Мер нагадав, що нещодавно на комунальних підприємствах міста та в підрозділах КМДА прокотилася хвиля масових обшуків. Кличко зазначив, що з 2015 року столична влада здійснила 385 перевірок та внутрішніх аудитів і передала правоохоронним органам матеріали за 316 об’єктами аудиту. Роками ці документи лежали у правоохоронців, але чомусь про них згадали тільки тепер.

«І прийшли з масовими обшуками в комунальні підприємства та підрозділи КМДА за тими ж справами, які ми самі їм передали. Чи можна назвати це співпрацею? Коли ми передавали результати перевірок, сподівалися на ефективну співпрацю. Але коли Київ отримав серію обшуків, що мали на меті паралізувати роботу ключових служб міста, це - не співпраця, а політичний тиск! Вирішення власних політичних завдань під гаслом боротьби з корупцією і є політичною корупцією, – наголосив Кличко. – Що таке політична корупція? Коли у вищих кабінетах влади витрачають години на наради, де обговорюють як краще атакувати того чи іншого мера – це політична корупція. Коли голові Державної фіскальної служби, що підлягає розформуванню, обіцяють посаду голови нового органу Бюро з економічної безпеки в обмін на масові обшуки в органах київської влади – це політична корупція. Коли, всупереч вибору киян та законів України, намагаються призначити ручного голову КМДА – це політична корупція. Я хочу, щоб ми всі це розуміли».

Мер Києва зазначив, що ухвалюючи антикорупційні закони, створюючи антикорупційні органи, треба пам’ятати, що головний результат у боротьбі з корупцією – це рівень довіри громадян до влади на всіх її рівнях.

«Тому наше головне завдання – повернути довіру громадян і показати, що успішна українська держава можлива! Країна, де панують закон і справедливість, де влада працює для людини, де корупція – неможлива. Саме за таку українську державу ми боремось!» – підкреслив Кличко.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference – перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі зібралися разом для пошуку рішень із протидії гібридним загрозам демократії.

Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки. 13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Згодом Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА. 20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.