Київ скаржиться на дискримінацію: місто недоотримує десятки мільярдів

Київрада неодноразово зверталась до президента, парламенту та ряду щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб та усунення дискримінаційного підходу до громади столиці

Якби Києву залишали 60% податку на доходи фізичних осіб, як усім іншим містам України, дохідна частина бюджету столиці збільшилася б на 13,8 млрд грн. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

«До мене зверталися депутати щодо того, скільки недоотримує столиця через те, що більшу частину податку на доходи фізичних осіб у неї забирають до бюджету держави. Нагадаю, відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, до бюджету столиці зараховується тільки 40% ПДФО, що сплачується на території Києва. Решта ж – 60% – йде до Держбюджету. Разом із тим, усім іншим громадам залишають 60% ПДФО. У грошах, для розуміння, це виглядає так. Наприклад, у бюджеті міста на цей рік передбачені надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 27,6 млрд грн. А якщо б Києву залишали 60% податку, дохідна частина кошторису збільшилася б на 13,8 млрд грн!» – сказав Кличко.

Мер Києва підкреслив, що тільки в 2020 році таким чином місто недоотримало 12,3 млрд грн, у 2019 – 11,5 млрд грн, у 2018 – 9,3 млрд грн.

У той же час розмір субвенцій із Державного бюджету до бюджету Києва зменшується із року в рік. Із 15,4 млрд грн у 2018 році до 8,1 млрд грн у 2021 році. За три роки – майже вдвічі. Також повністю відсутнє фінансування субвенції на виконання столичних функцій.

«А нам потрібно ремонтувати дороги і мости, будувати розв’язки, об’єкти соціальної інфраструктури, модернізувати тепломережі і багато іншої занедбаної десятиліттями інфраструктури», – зауважив мер Києва.

Кличко наголосив, що Київрада неодноразово зверталась до президента України, парламенту та уряду щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб та усунення дискримінаційного підходу до територіальної громади столиці. Із 2015 до 2021 року депутати ухвалили 7 таких звернень від Київради, два з них – цього року. Також, у комунікації із народними депутатами, міська влада неодноразово ініціювала проекти законів про внесення змін до статті Бюджетного кодексу щодо доходів бюджету столиці.

«Але Київ, на жаль, не отримує жодної реакції на свої справедливі вимоги. Це, підкреслю, в ситуації, коли ПДФО має найбільшу питому вагу в структурі доходів до бюджету міста. І розмір надходжень від цього податку впливає і на можливості здійснення Києвом своїх самоврядних повноважень, і на виконання функцій столиці України. Я вважаю це абсолютною дискримінацією громади Києва. І, переконаний, таку ситуацію потрібно змінювати. Якщо в депутатів Київради є конкретні пропозиції щодо наших можливих наступних кроків, – готовий обговорювати їх і виносити на обговорення Київради», – сказав Кличко.