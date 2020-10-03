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    Події в Україні

    На Чернігівщині сталася аварія з вантажівкою, двоє людей загинуло

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    <p>Всі деталі аварії з&rsquo;ясовують правоохоронці</p> - На Чернігівщині сталася аварія з вантажівкою, двоє людей загинуло

    Всі деталі аварії з’ясовують правоохоронці

    У результаті ДТП в легковому автомобілі загинули чоловік та жінка

    Поблизу виїзду з міста Носівка, Чернігівської області, біля повороту в бік села Кобижча сталася смертельна аварія.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

    За попередньою інформацією, автомобіль «Інфініті», рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу «КАМАЗу», що призвело до зіткнення.

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    У результаті дорожньо-транспортної пригоди в легковому автомобілі загинули чоловік та жінка віком до 25 років. Особи останніх наразі встановлюються.

    Всі деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

    Нагадаємо, 1 жовтня, на виїзді з Києва на Гостомельське шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У салоні автівки знайшли недопиту пляшку коньяку.

    До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

    Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п’яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

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