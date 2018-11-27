Смертельна ДТП на Оболоні: МАЗ переїхав пенсіонерку



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Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП Фото: Інформатор

Вантажний автомобіль МАЗ скоїв наїзд на пенсіонерку, яка вибігла на дорогу

У понеділок, 26 листопада, на проспекті Героїв Сталінграда Оболонського району столиці сталася ДТП, у результаті якої невстановлена жінка віком 75-80 років померла на місці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль МАЗ зупинився перед регульованим пішохідним переходом. Коли на світлофорі засвітився зелений сигнал для транспортних засобів, МАЗ почав рух та скоїв наїзд на жінку, яка зненацька вийшла на дорогу.

Слідчим управлінням ГУНП у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу загиблої жінки та механізм автопригоди.