Смертельна ДТП на Столичному шосе: апеляційний суд залишив водія BMW під арештом



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Водій BMW X5 з місця аварії втік, однак невдовзі був затриманий

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення районного суду про арешт водія BMW X5, підозрюваного у смертельній ДТП у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Нагадаємо, в ніч на 16 лютого на Столичному шосе сталася ДТП, в якій загинула жінка. Водій автомобіля BMW X5 виїхав за межі проїзної частини, протаранив паркан, після чого зіткнувся із «Деу Ланос».

Пасажирка «Деу Ланос» згоріла в авто. Особу загиблої жінки вдалося встановити лише за результатами експертизи ДНК. Нею виявилася мешканка Києва, 1990 р.н.

ВІд удару Daewoo загорівся (Фото: Інформатор)

Водій BMW X5 з місця аварії втік, однак невдовзі був затриманий.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

18 лютого 2019 року Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури міста Києва та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.