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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: водія BMW взято під арешт

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    ВІд удару з BMW Daewoo загорівся
    Фото: Інформатор

    Чоловіка заарештовано на два місяці

    Водієві BMW Х5, затриманому за підозрою у смертельній ДТП на Столичному шосе у Києві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Таке рішення на засіданні 18 лютого ухвалив Шевченківський райсуд столиці.

    Як повідомлялося, за фактом смертельної автопригоди, що сталася 16 лютого близько першої години ночі на Столичному шосе в Києві, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. 

    Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини скоїв, протаранив  огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo.

    Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся: згодом у салоні виявили тіло пасажирки, а чоловіка, котрий був за кермом, із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Після аварії водій BMW, залишивши машину, з місця події втік.

    Згодом він сам прийшов до поліції з адвокатом та був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Йому інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

    ДТП Київ арешт водій автомобіль
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