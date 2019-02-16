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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)

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    ВІд удару Daewoo загорівся - Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    ВІд удару Daewoo загорівся
    Фото: Інформатор

    Водій BMW на величезній швидкості протаранив таксі Daewoo

    У суботу, 16 лютого, у Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: BMW X5 M на величезній швидкості протаранив таксі Daewoo.

    Зіткнення сталося близько 1:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидця, BMW їхав в сторону Видубичів на швидкості не менше 200 кілометрів на годину. У позашляховика лопнуло колесо, він зачепив відбійник і протаранив Daewoo, який буквально склався навпіл. Від потужного удару автомобіль загорівся. Рятувальники, що прибули на місце аварії, виявили у вигорілій машині тіло пасажира, попередньо, жінки. Водій Lanos отримав травми різного ступеня, перебував у свідомості, але практично нічого не пам'ятав. Він сказав, що працює в таксі і віз клієнта до місця призначення.

    BMW після аварії опинився в кюветі. Правоохоронці повідомили, що водій втік з місця аварії ще до приїзду поліції. У машині вони не виявили документів, але полишаючи місце події, підозрюваний не встиг зняти номери. Попередньо, він втік в посадку уздовж дороги. Поліцейські вживають заходів щодо його розшуку та затримання.

    На місці працювало дві одиниці пожежної техніки, патрульні та слідчо-оперативна група.

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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: пасажир Daewoo згорів заживо (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Під час оформлення цього ДТП з протилежного боку Столичного шосе сталася ще одна аварія. Daewoo Lanos влетів у Renault служби таксі Uklon. На щастя, тут обійшлося без серйозних наслідків. Поруч знаходилися рятувальники і медики, які оглянули водіїв і надали допомогу.

    Як повідомлялося, біля Ocean Plaza перекинувся Mercedes GLE. Позашляховик викинуло прямо в будівлю громадського туалету.

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