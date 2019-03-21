У Києві водій Toyota влаштував ДТП з тягачем, тролейбусом і легковиком
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Водій Toyota намагався проскочити між фурою і тролейбусом
У четвер, 21 березня, в Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю легкового автомобіля Toyota Avensis, тягача MAN, тролейбуса №21к і Suzuki Grand Vitara.
Аварія трапилася близько 10:30. Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія тягача, він рухався в другій смузі руху Чоколівського бульвару. Перед його автомобілем у смузі громадського транспорту їхала Toyota Avensis. Водій легковика намагався об'їхати тролейбус №21к, що зупинився на зупинці «Вулиця Пітерська», зачепив його правим крилом і вискочив на другу смугу. Там легковик потрапив під тягач. Фура протягла «японця» кілька метрів і відправила у відбійник, де Toyota зачепила Suzuki Grand Vitara.
В результаті зіткнення тягач MAN отримав невеликі пошкодження бампера і фари, у тролейбуса пошкоджена задня частина. Найбільше постраждав легковий автомобіль, у якого розбиті передня і задня частини.
Через зіткнення на Чоколівському бульварі утворився великий затор у бік Севастопольської площі.
На місці події працював екіпаж патрульної поліції і представники «Київпастрансу».