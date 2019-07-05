Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: водій автоцистерни врізався у фуру (відео)



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ДТП за участі двох фур на трасі Київ - Одеса Фото: скріншот відео

За попередніми даними, водій автоцистерни заснув за кермом

Сьогодні, 5 липня, на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.

Аварія трапилася на 130-му км від Києва.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, автоцистерна врізалася у причіп фури.

Водій цистерни загинув. Його тіло затиснуто у зім’ятій кабіні.

На місце прибула бригада швидкої допомоги. Очікують приїзду рятувальників.

За попередніми даними, водій цистерни заснув за кермом.

Остаточні причини ДТП встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 5 липня біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.

4 липня пізно ввечері на Північному мосту в Києві автомобіль Skoda врізався в причіп комунальників, які проводили на даній ділянці ремонтні роботи.