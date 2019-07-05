Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
Постраждав один з водіїв автомобілів
У п'ятницю, 5 липня, біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.
ДТП сталася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.
За словами учасників події, водій автобуса з білоруськими номерами не тримав потрібну дистанцію на ділянці дороги, де ведуться ремонтні роботи. Саме тому транспорт з декількома десятками пасажирів в'їхав в Kia і таким чином вийшов «паровоз» з автобуса і легкових авто.
Від зіткнення водій Carens вдарився головою. За попередньою інформацією, його госпіталізували зі струсом мозку.
В автобусі перебували як громадяни України, так і білоруси. Всі вони відбулися переляком. Пасажирський транспорт прямував до Білорусі.
На даній ділянці утворилася невелика тягучка.
На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Причини і винуватці ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 4 липня на трасі Київ – Ковель сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими: зіткнулися три автомобілі.