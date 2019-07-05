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    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)

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    Автобус&nbsp;прямував до Білорусі - Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Автобус прямував до Білорусі
    Фото: Інформатор

    Постраждав один з водіїв автомобілів

    У п'ятницю, 5 липня, біля Гідропарку в Києві сталася аварія за участю трьох легковиків і автобуса. На Броварському проспекті автобус наздогнав Kia Carens, який згодом врізався в Opel Corsa, а той зіткнувся з Opel Astra.

    ДТП сталася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами учасників події, водій автобуса з білоруськими номерами не тримав потрібну дистанцію на ділянці дороги, де ведуться ремонтні роботи. Саме тому транспорт з декількома десятками пасажирів в'їхав в Kia і таким чином вийшов «паровоз» з автобуса і легкових авто.

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    Від зіткнення водій Carens вдарився головою. За попередньою інформацією, його госпіталізували зі струсом мозку.

    В автобусі перебували як громадяни України, так і білоруси. Всі вони відбулися переляком. Пасажирський транспорт прямував до Білорусі.

    На даній ділянці утворилася невелика тягучка.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Причини і винуватці ДТП встановлюються.

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    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Біля Гідропарку автобус з Білорусі влаштував серйозну ДТП (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 4 липня на трасі Київ – Ковель сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими: зіткнулися три автомобілі.

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    Білорусь ДТП Київ водій Гідропарк автомобіль
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