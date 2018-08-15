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    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася

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    ДТП на Житомирській трасі - Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася
    ДТП на Житомирській трасі

    Аварія сталася прямо біля АЗС

    Смертельна ДТП сталася в ранці 15 серпня на Житомирській трасі під Києвом в Ставище. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

    За його попередніми даними, фура, виконуючи розворот із зустрічної смуги, врізався в два легкових автомобіля. Від удару фура загорілася.

    Аварія сталася прямо біля АЗС. Загинуло двоє людей.

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    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася
    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася
    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася
    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася
    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася
    Смертельна ДТП під Києвом: фура врізалася у два легковика і загорілася

    На місці працюють бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція і лікарі швидкої допомоги.

    Нагадаємо, на Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії

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