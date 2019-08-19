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    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом

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    Машину занесло, вона врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет - З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    Машину занесло, вона врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет
    Фото: dtp.kiev.ua

    В результаті ДТП загинула жінка-пасажир таксі

    У мережі з’явилося відео моменту ДТП, що сталася 18 серпня у Києві на Гостомельському шосе: автомобіль Renault Logan служби таксі Uklon врізався в стовп.

    ДТП трапилася у неділю о 16:29.

    На відео видно, що перед в'їздом в Гостомель Renault зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машину занесло, вона врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет, повідомляє Інформатор.

    Лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. Жінка-пасажир померла на місці.

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    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом
    З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом

    Раніше повідомлялося, що на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

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