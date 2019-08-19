З’явилося відео смертельної ДТП під Києвом



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Машину занесло, вона врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет Фото: dtp.kiev.ua

В результаті ДТП загинула жінка-пасажир таксі

У мережі з’явилося відео моменту ДТП, що сталася 18 серпня у Києві на Гостомельському шосе: автомобіль Renault Logan служби таксі Uklon врізався в стовп.

ДТП трапилася у неділю о 16:29.

На відео видно, що перед в'їздом в Гостомель Renault зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машину занесло, вона врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет, повідомляє Інформатор.

Лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. Жінка-пасажир померла на місці.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду.