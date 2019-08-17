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    У Києві водій Mitsubishi влетів у Hyundai і втік з місця ДТП (фото)

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    <p>В результаті Hyundai отримав серйозні пошкодження</p> - У Києві водій Mitsubishi влетів у Hyundai і втік з місця ДТП (фото)

    В результаті Hyundai отримав серйозні пошкодження

    Фото: Київ оперативний

    Швидкість Mitsubishi перевищувала 100 км/год

    Сьогодні, 17 серпня, на проспекті Бажана у Києві сталася ДТП за участі двох автомобілів.

    Аварія трапилася близько 17-ї години. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними свідків, Mitsubishi в‘їхав у Hyundai. Одразу після цього, водій «японця» втік. Його затримали поблизу станції метро Харківська. Свою поведінку водій пояснив тим, що йому погано стало.

    Очевидці ДТП кажуть, що швидкість Mitsubishi була понад 100 км/год.

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    Про постраждалих у ДТП не повідомляється.

    На місці ДТП очікують поліцію.

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    У Києві водій Mitsubishi влетів у Hyundai і втік з місця ДТП (фото)
    У Києві водій Mitsubishi влетів у Hyundai і втік з місця ДТП (фото)

    Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів.

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