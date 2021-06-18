Смертельна ДТП у Києві: жінка перебігала вісім смуг руху (фото, відео)

Жінка потрапила під автомобіль Mitsubishi

На бульварі Дружби народів у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Поблизу станції метро «Дружби народів» жінка літнього віку намагалася перебігти 8 смуг руху і потрапила під автомобіль Mitsubishi. Зовсім поряд із місцем ДТП знаходиться підземний перехід.

Аварія виявилась смертельною, жінка загинула миттєво на місці ДТП.

На місці працювали медики швидкої допомоги, яким залишилося лише констатувати смерть жінки.

Правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.

Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.