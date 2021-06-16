Загибель велосипедиста під колесами вантажівки. Поліція відкрила справу

Поліція затримала перехожого, який штовхнув велосипедиста

За фактом загибелі велосипедиста внаслідок падіння під колеса вантажівки слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил). Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Перехожого, 1973 року народження, який штовхнув велосипедиста, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як повідомлялося, смертельна ДТП сталася 15 червня на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.

Як зазначає dtp.kiev.ua, п’яного чоловіка затримав один з водіїв, які їхали позаду вантажівки. За словами очевидців, чоловік ненавмисне штовхнув велосипедиста, просто він був дуже п’яний і мав погану координацію руху.

«Велосипедиста кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь. Він був без шолома, у шоломі шанси були б», — йдеться в повідомленні.