Сніг у Києві: на дорогах столиці працює понад 250 одиниць спецтехніки (відео)



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Дорожники обробляють вулиці рідкими хлоридами

У четвер, 30 січня, вночі і вранці на дорогах і тротуарах Києва працює 229 одиниць снігоприбиральної та 33 одиниці додаткової техніки.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Активно застосовуємо технологію обробки вулиць рідкими хлоридами. Це економить використання солі, покриття довший час залишається стійким до утворення ожеледиці», - розповіли автодорівці.

Зупинки, сходи, вузькі тротуари обробляють 194 дорожники у складі 30 бригад ручного прибирання.

Опади прогнозують у четвер.

«Київавтодор готовий до снігопадів. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки», - заявили у корпорації.

Як повідомили синоптики, 30 січня в Києві хмарно, мокрий сніг, вночі слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.